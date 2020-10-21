Adnan Oktar’ın Ankara’daki evlerinde 879 fosil bulundu: 10 milyon dolar değerinde

Tutuklu yargılanan Adnan Oktar’ın yönettiği belirtilen örgüte ait, Ankara’daki iki evde 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar (78.47 milyon lira) değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi.

Fotoğraflar: AA

2018’de başlayan soruşturma kapsamında, 11 Temmuz’da, Oktar ve 100’e yakın kişi gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Oktar’ın evine baskın düzenlenmişti. Oktar dahil 77 kişi tutuklanmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar için 870 yıl hapis cezası talep edilmişti.

AA’nın haberine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlarından tutuklu bulunan Oktar’a yakınlığı ile bilinen bir şüphelinin, Türkiye’ye kaçak yollarla getirdiği fosilleri Pursaklar’daki dubleks bir evde sakladığını belirledi.

Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirdi.

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Operasyonda tutuklu O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K’ya adli işlem yapıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.

Cezaevindeki H.F.M. ile ikamet sahibi Y.Ö.’ye adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 879 fosilin MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi.