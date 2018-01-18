Adnan Oktar’ın alıkoyduğu iddia edilen kızların annesi: Benimle birlikte ve özgürler

Uzun zamandır haber alamadığı iki kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında ‘kedicikler’ arasında görünce Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulun baba Elvan Koçak’ın iddiasına anne Gülperi K.’dan yanıt geldi.

Kızlarının alıkonulmadığını kendi istekleriyle yanında kaldığını ve Avusturya’daki mahkemenin kızların velayetini kendisine verdiğini belirten Gülperi K., “Kızlarım benimle birlikte ve özgürler” ifadelerini kullandı. Babanın iddialarını yalanlayan Gülperi K., eşinin kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığını ve mahkemenin velayeti kendisine verdiğini eski kocasını ‘tutucu inatçı ve katı biri’ olarak nitelendirdi.

Reklam

“Çocuklarımı ve beni arayarak tehdit etmeye başladı. Eğer kendisine dönmezlerse kızlarımı öldüreceğini sonra da intihar edeceğini defalarca hem bana hem çocuklarıma söyledi, mesajlar yazdı… Kızım Ş. çok korktuğu için babasının kendisine yaklaşmaması için mahkemeden tedbir kararı aldırttı. Ben de can güvenliğimden endişe ettiğim için karakola başvurdum ve karakol altı ay süreyle eski eşimin bana yaklaşmaması için tedbir kararı alınmasını talep etti. Bunun üzerine aile mahkemesi eski eşimin tehditi altında olduğumuz için Elvan Koçak’ın bana ve çocuklarıma yaklaşmaması için tedbir kararı almak için yaptığım başvuru kabul edildi ve bir kere daha uzaklaştırma kararı çıktı” diyen anne Gülperi K., kocasının iddialarının tamamının yalan ve uydurma olduğunu, kendisinin iletişim bilgilerinin açık olduğunu ve babanın isterse kızlarını görebilecek durumda olduğunu kaydetti.

Babanın iddiası neydi?

Yedi yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.’nin çocukları Ş.K. (19), B.K. (17) ve oğlu M.K’yla (17) birlikte Türkiye’ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını söyleyen baba Koçak, bu hafta sonu bir akrabalarının “Senin kızların Adnan Oktar’ın yanında tv show yapıyorlar” demesiyle yıkıldığını anlatmıştı.

Avusturya Gençlik Dairesi ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesiyle bildirdiğini ifade eden Koçak, Kartal adliyesine giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen Koçak, “Kızlarımın aklını çelmişler. B.’nin ikizi olan oğlum M.’yi de aynı şeyleri yapacaklar. Lütfen daha reşit bile olmayan çocuklarımı bu ne olduğu belirsiz gruptan kurtarın” diyerek yetkililere çağrıda bulunmuştu.