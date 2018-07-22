Adnan Oktar’ı AKP’li eski bakan korumuş: Tantan’ın bahsettiği isim Çelik çıktı

İçişleri eski bakanı Sadettin Tantan döneminde yapılan operasyonlarda Adnan Oktar’a sahip çıkan ismin, AKP hükümetlerinde beş kez bakanlık yapan Faruk Çelik olduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonu değerlendiren Tantan, “1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim arifesinde Tayyip Bey’in orada mankenler falan vardı, meşhur Gülay falan… Tayyip Bey’in yanında çalıştılar, çarşafa falan girdiler. O günkü arşivlere bakarsan onları görebilirsin. Fazilet Partisi derken gerçekten o günkü şartlarda TBMM’de aklına kim geliyorsa kuyruğa girmiş gibi herkes ‘Bunları affet’ diye geliyordu. Tabii biz çok şey yapmadık çoğunu” demişti.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Tantan’ın sözünü ettiği Fazilet Partili isim, AKP dönemlerinde toplam beş kez bakanlık yapan Faruk Çelik çıktı.

Haberde, Çelik’in operasyondan sonra Meclis’te Fazilet Partisi grubu adına 24 Aralık 1999 günü bir konuşma yaptığı belirtildi. Çelik, tutanaklara da giren Meclis’teki konuşmasında şunları söyledi: “Bilimsel çalışmalarıyla bilinen Bilim Araştırma Vakfı üyeleri tutuklanır tutuklanmaz, yargılanmadan ve hakim önüne çıkarılmadan, İçişleri Bakanımızın ‘Apo’dan daha tehlikelidir’ şeklindeki beyanatı, birçok kesimi üzmüştür. Bu operasyonda iki bine yakın polisimiz görevlendirilerek birçok insanımız, daha sonra anlaşılmıştır ki, boş yere evinden barkından alınmış, rencide edilmiş, aile mahremiyeti ihlal edilmiştir.”