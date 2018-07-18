Çocuk istismarı dahil yedi suçlama: Adnan Oktar’a tutuklama talebi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 183’ü bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık Adnan Oktar hakkında tutuklama talep etti.

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri önceki gün alınmaya başladı. Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 25 saat sorgulandı.

Oktar ifade verirken üç avukatı yanında bulundu. Oktar, kendi grubunu dini bir grup olarak tanımladı, hakkındaki suçlamaları da reddetti. Polis, Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığını sordu. Oktar da “Yerinde” dedi.

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Emniyet sorgusu bitti

Gözaltı bulunanlardan 92’si bugün sabah saatlerinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs ek hizmet binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Çağlayan’daki adliyeye götürüldü.

40 savcı görevde

Şüphelilerin sorgusu için 40 savcı görevlendirildi. Koordinasyonu başsavcı vekili Hasan Yılmaz’ın sağladığı bildirildi.

Tutuklama talebi

İlk etapta Adnan Oktar, Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna dahil 32 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Savcılık, 32 şüpheliyi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘şantaj’, ‘malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma’, ‘cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Daha sonra savcılık işlemi biten 28 kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Böylece tutuklamaya sevk edilenlerin sayısı, Oktar dahil 60 oldu.

Savcılık, ‘örgüt’ olarak tanımladığı gruba yönelik soruşturmanın 2016’da başlatıldığını açıkladı.

91 kişi daha adliyede

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan 91 şüpheli daha akşam saatlerinde adliyeye götürüldü. Dört şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

200 mağdur

Öte yandan emniyet kaynakları Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200’e yaklaştığını bildirdi.

Gözaltındaki Aslı Süme Efeoğlu’nun oyuncu Şener Şen’in yeğeni olduğu öğrenildi.