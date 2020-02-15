Adnan Oktar soruşturmasında iki tutuklama

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Geçen yıl Adnan Oktar dahil yüzlerce kişi, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, Oktar’ın da arasında bulunduğu 100’den fazla kişi tutuklanmıştı.
Oktar dahil 226 sanıklı dava Eylül 2019’da başlamıştı. Davanın iddianamesinde, Oktar için casusluk, örgüt kurma, cinsel saldırı ve tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle 870 yıl hapis talep edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, örgüte yönelik geçen pazartesi Kadıköy’de düzenlediği operasyonda İpek Esra U. ve Turgut A.’yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan iki kişi tutuklandı.