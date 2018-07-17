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Yaramazlara biraz batar!

Adnan Oktar saatlerdir sorguda: Akıl sağlığım yerinde

 

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Adnan Oktar, akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Fotoğraf: DHA

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 30 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri dün alınmaya başlandı.

Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bugün saat 22.00 itibariyle 13 saattir sorguda.

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Oktar ifade verirken üç avukatı yanında. Oktar, kendi grubunu dini bir grup olarak tanımladı, hakkındaki suçlamaları da reddetti.

Polis, Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığını sordu. Oktar da “Yerinde” dedi.

Öte yandan emniyet kaynakları Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200’e yaklaştığını bildirdi.

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