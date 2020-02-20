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Yaramazlara biraz batar!

Adnan Oktar örgütüne üye olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı

Adnan Oktar örgütünün aranan bir üyesi Kapalıçarşı girişinde gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Adnan Oktar dahil yüzlerce kişi, geçen yıl soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, Oktar’ın da arasında bulunduğu 100’den fazla kişi tutuklanmıştı.

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Oktar dahil 226 sanıklı hakkındaki dava eylülde başlamıştı. Davanın iddianamesinde, Oktar için ‘casusluk’, ‘örgüt kurma’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘tehdit’ suçlarını işlediği gerekçesiyle 870 yıl hapis talep edilmişti.

Kapalıçarşı girişindeki kimlik kontrolü sırasında ekiplerin durduğu A.E.K.’nın Adnan Oktar örgütüne üye olduğu ve arandığı tespit edildi.

Şüphelinin örgüte maddi destekte bulunduğu ve örgütün cinsellik sistemi olan ‘Turnike’ sisteminin bir elemanı olduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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