Adnan Oktar için 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi

‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ davasında Adnan Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

13 sanığın da örgüt yöneticiliği suçundan beş yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

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Örgüt yöneticisi konumunda olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.

2018’de başlayan soruşturma kapsamında, 11 Temmuz’da, Oktar ve 100’e yakın kişi gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Oktar’ın evine baskın düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar için 870 yıl hapis cezası talep edilmişti.