Adnan Oktar hakkında suç duyurusu: Ne yapmaya çalıştığının farkındayız, bu bir kalkışmadır

Memur-Sen’e bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen), son günlerin popüler ismi Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen üyeleri Ankara adliyesine gelerek Oktar hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini Ankara başsavcılığına verdi.

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Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, ‘Türk milletinin istiklal mücadelesi verdiği bugünlerde bazı mahfillerin, bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine suni gündemler oluşturmaya çalıştığını’ savundu.

Gazetecilere konuşan Aydın, Oktar’ın programındaki görüntülerinin ‘İslam ahlakıyla bağdaşmadığını’ belirterek İslam’ın kadın ve erkeklerin giyim, tavır ve davranışı konusundaki hükümlerinin açık olduğunu dile getirdi.

‘Sinir uçlarına dokunuyor’

Diyanet-Sen yönetici şöyle devam etti: “İslam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte İslam ahlakının sınırlarını zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba, kimsenin gözünden kaçmamaktadır ve oynanan oyunun herkes farkındadır.”

‘Kanalını kapatın’

Aydın ‘süslü ifadeler, hipnoz yöntemleri, algı operasyonları ve tehditlerle gençleri kendi menfaatlerine alet eden her tür yapıdan rahatsız olduklarını ve bu tür yapılara karşı var güçleriyle mücadele edeceklerini’ anlatarak, “Yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyor, kurmuş olduğu ‘kerhane’ içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak, dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Oktar’ın kanalı A9’un kapatılmasını isteyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Adnan Oktar’ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu bir kalkışmadır. İslam’a ve insanlığa karşı isyandır. Bunlar, dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş, mankurtlaştırılmış bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir.”

‘Kerhane tartışması’

Oktar, kendisine “Akli dengesi bozulmuş bir insan” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a şu yanıtı vermişti: “Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi.”