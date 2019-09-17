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Yaramazlara biraz batar!

Adnan Oktar hakim karşısında: Dava 45 gün sürecek

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171’i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya Silivri’de başlandı. 11 Temmuz 2018’de düzenlenen operasyonla başlayan süreç sonrasında açılan dava aralıksız 45 gün sürecek.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına 870 yıl hapsi istenen Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna’nın aralarında bulunduğu sanıklar katıldı. 

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Adnan Oktar, gözaltına alındığı gün. Fotoğraf: DHA (arşiv)

Sanıklar, 10’ar kişilik gruplar halinde duruşma salonuna alınırken, Adnan Oktar, Tarkan Yavaş ve Oktar Babuna tek tek salona alındı. 

Eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan, örgütten ayrılan Fırat Develioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteki de davaya katıldı. Oktar’ın en ön sırada oturtulduğu duruşmada tutuklu sanıkların kimlik tespitine başlandı.

24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü’nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, cinsel-mali sömürü düzeni, gelir kaynakları, silahlanma yapısı, hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine yer veriliyor.

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İddianamede, şüphelilerin ‘siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘cinsel istismar gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede adı geçen 13 yöneticiden birinin firari olması nedeniyle hakkında yakalama emri düzenlenerek dosyası ayrıldı. 

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