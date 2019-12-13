Adnan Oktar davasında 226 sanıktan 91’ine tahliye

‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ne yönelik 167’si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91 sanığın tahliyesine karar verildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada sanıkların ifadeleri dün yapılan 50. duruşmada sona erdi.

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‘Adnan Oktar organize suç örgütü’ne isnat edilen suçlar:

Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma,

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme,

Cinsel istismar,

Cinsel saldırı,

6136 Sayılı Kanun’a muhalefet,

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi,

Şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,

Hakaret,

3628 Sayılı mal varlığı bildiriminde bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet,

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

Dolandırıcılık, tehdit,

Kişisel verilerin kaydedilmesi,

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme,

5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet,

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak

İddianamede ayrıca örgütün silahlanmak için sahte kuyumcular açıp şirketler kurduğu da vurgulandı. Aramalarda bulunan notlarda örgüt üyelerinin silahların hangi marka ve model olacağına kadar ‘mehdi’ olarak görülen örgüt lideri Adnan Oktar’dan görüş aldığının altı çizildi.

Diken’in özel haberine göre Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan isimlerden S.Y., varlıklı kişilere yönelik sorgulama sonrası elde ettiği tapu bilgilerini örgüte vermekle suçlanıyor. Y.’nin, örgütün çok sayıda mal varlığını ele geçirdiği Cevat Babuna’nın öldüğü gün tapu kayıtlarını sorguladığı, müfettiş raporuyla ortaya çıktı.