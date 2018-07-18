Adnan Oktar adliyeye sevk edildi: Akıl sağlığım yerinde

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Adnan Oktar, akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Oktar, adliyeye sevk edildi.

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 30 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Reklam

Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri dün alınmaya başladı.

Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 25 saat sorgulandı.

Reklam

Oktar ifade verirken üç avukatı yanında. Oktar, kendi grubunu dini bir grup olarak tanımladı, hakkındaki suçlamaları da reddetti.

Polis, Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığını sordu. Oktar da “Yerinde” dedi.

Öte yandan emniyet kaynakları Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200’e yaklaştığını bildirdi.

Gözaltındaki Aslı Süme Efeoğlu’nun oyuncu Şener Şen’in yeğeni olduğu öğrenildi.