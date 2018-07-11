‘Adnan Hoca’cılara operasyon: Oktar ve müridleri gözaltında

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve müritlerine operasyon düzenlendi. Oktar ve onlarca müridi gözaltına alındı. ‘Suç örgütü’ne yöneltilen suçlamalar arasında, ‘yaşı küçük çocuklara taciz’, ‘organize suç örgütü kurmak’, ‘cacusluk’, ‘kara para aklama’, ‘terörle mücadele kanununa muhalefet’, ‘tehdit ve şantaj’ da var.

Operasyon beş kenti kapsıyor. Oktar da İstanbul’un Çengelköy semtindeki evinde gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan Oktar, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken “İngiliz derin devletinin oyunu, iddialar yalan” dedi.

Oktar’ın ‘sağ kolu’ olarak bilinen Oktar Babuna da gözaltındaki isimlerden.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün operasyona ilişkin yazılı açıklamasında şöyle dendi: “Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır.”

‘İngiliz derin devletinin oyunu’

Oktar’ın canlı yayınlarını yapan A9 TV’ye de operasyon düzenlendi.

Adnan Oktar’ın televizyon kanalı A9’da program yapan Hüma Babuna isimli kişi de sosyal medya hesabından operasyon bilgisini doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: “Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var. İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor. Allah tuzaklarını başlarına geçirsin. Sayın cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum, şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyla karşı karşıyayız Adnan Oktar beyin ve arkadaşlarının bulunduğu evlere polis baskını oluyor. Komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum.”

Sabah gazetesinin haberine göre operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araca el konuldu.

Oktar ve müridleri hakkında emniyete çok sayıda şikayet geliyordu.