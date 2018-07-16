‘Adnan Hoca’ operasyonu: Sosyal medyada Oktar’a desteğe soruşturma

Adnan Oktar ve grubu lehine sosyal medyada paylaşımlar yapıp destek bildirenlerle ilgili işlem başlatıldı.

Oktar’ın da gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısı 186’ya ulaşmıştı. Soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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Aralarında Oktar, Oktar Babuna ve Didem Ürer’in de bulunduğu 105’i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 49 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerden bazılarının ifadeleri alınmaya başlardı. Oktar ve Babuna’nın ifadesi sonraki aşamalarda alınacak.

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Son olarak, operasyonun ardından 51 mağdurun emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu bildirilmişti.

Ayrıca, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kişinin de bazı şüphelilerden şikayetçi olduğu belirtilmişti.