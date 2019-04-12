Adnan Gümüş: Yarı otoriter 12 Eylül anayasası bile yok sayılıyor

Kanaatim o ki; Türkiye anayasal sistemin dışına doğru hızlı bir gidişat içinde. Bunun sonuçları hem ülke hem de her bir yurttaş bazında, dahası bütün Türki, İslami, Kürdi… halklar bazında hiç de iç açıcı olmayacaktır. Bölgede otokrat ve fırsatçıların, dışta emperyalistlerin işine gelecektir, onlara yem olacaktır.

31 Mart seçimleri sonrası yaşanan gelişmeler sanki Anayasa’nın tümden ilga edildiği, herhangi bir anayasal veya yasal norm veya ilkenin özüne saygı gösterilmeyip her tür kararın ‘mercilere’, Cumhurbaşkanlığına, AKP’ye, MHP’ye, İç İşleri Bakanlığına, YSK’ye, onların emir ve eğilimlerine bırakılmış gibi bir izlenim bırakıyor ki, bu durum mevcut anayasa ve yasaların tümden yok sayılması, o yarı otoriter maddeler barındıran 12 Eylül Anayasası’nın bile yok sayılması anlamına geliyor.

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Adnan Gümüş’ün yazısı