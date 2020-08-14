Adnan Gümüş: Mevcut şartlarda bile yüz yüze eğitim devam edebilir

Mevcut şartlarda bile hafta yedi güne çıkarılıp okullar iki devreye alınıp yoğunluk dörtte bire düşürülebilir. Mevcut şartlarda her sokakta mevcut atıl resmi binalar veya gönüllülerin göstereceği alanlar küçük sokak okullarına dönüştürülebilir. Uzak liselere gidenler geçici olarak yakındaki okullara alınabilir. Sundurmalar altında, parklarda uygun alanlar yaratılabilir. Daha pek çok şey yapılabilir.

Yani yüz yüze eğitim istenirse hem de nitelikli olarak sürdürülebilir. Yüz binlerce atanmamış öğretmenimiz göreve davet edilebilir, köy köy, sokak sokak okullar oluşturulabilir. Her okula en azından bir sağlık memuru, emekliler de davet edilerek başlatılabilir.

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Adnan Gümüş’ün yazısı