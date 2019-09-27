Adnan Gümüş: Çocukların fakirlikleri MEB tarafından tescil edilerek şecerelerine işleniyor

Maalesef MEB raporundaki analizler çok yüzeysel ve bazı betimsel veriler de aslında sebep değil sonuç. Belki de sonuçlar da gerçekten sebepler. Bir sonraki kuşak için gerçek sebepler.

Eğitim ve okullar başarısız olduklarından çocuklar başarısız bulunuyor. Çocuklar ve toplumlar başarısız olduğundan okulda ve eğitimde başarısızlık sürüyor.

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Okullar başarısız olduğundan fakirlik sürüyor, fakirlik sürdüğünden okullar başarısız oluyor. Daha körpecik, 8-9 yaşında çocukların fakirlikleri tescil ediliyor, şecerelerine işleniyor, ömür boyu fakirlikleri MEB’ce garanti ediliyor.

Adnan Gümüş’ün yazısı