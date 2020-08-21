Adnan Gümüş: Burjuvazi çocuklarını zaten her tür yüz yüze eğitimden geçiriyor, olan halk çocuklarına olacak

İnsanın virüslere dua edesi geliyor. Virüs bize insanlık dışı durumlarımızı hatırlattı, sağlık, eğitim, barınma, şehirleşme sorunlarını ve çözmemiz gerekenleri gösterdi. Risk virüste değil uygun yaşam koşullarının oluşturulmamasında yatıyor. Virüs sonrası çok daha düzgün okullara ve nitelikli bir eğitime erişebiliriz, bunlar sosyal politikalara bağlı bulunuyor.

Küresel kapitalizm, hakim burjuvazi kendi çocuklarını zaten her tür yüz yüze eğitimden geçiriyor, ‘uzaktan öğretim’ altında olacaklar yine halk çocuklarına ve uzun erimde öğretmenlere olacak. Okullarımıza, yüz yüze eğitimimize sahip çıkmamız gerekiyor, virüsü de eksiklikleri gidermek için bir fırsata çevirmek gerekiyor.

Reklam

Bir yandan öğretmen eksikliklerinin giderilmesini, özlük ve çalışma haklarını savunurken aynı zamanda çocuklarımızın nitelikli insanca eğitim ve okul hakkını savunmamız gerekiyor.

Adnan Gümüş’ün yazısı