Adnan Gümüş: Belediye başkan adaylarının kaçı kadın?

Hepimiz için, tüm toplum için önemli süreçlerden biri, belediye seçimleri yaklaşıyor. Bugünlerde adaylar bir bir açıklanıyor. Bunlardan yine çok azı kadın. Sorun salt yerel seçimlerin de ötesinde bulunuyor. Kadınlar lehine gerek Türkiye gerekse dünyada iyileşme değil yine bir duraklama ve hatta gerileme dönemine girilmiş bulunuyor. Egemen dilin ‘eril’ vurgusu, eril söylem giderek daha çok öne çıkıyor.

Yaklaşık yüzyıldır otoriter, dışlayıcı, ayrımcı eğilimlerin kaynağı, nedenleri, ilişkili olduğu boyutlar üzerine çalışılıyor. Ben de yirmi yılı aşkındır otoriter eğilimler üzerine çalışmalar yapıyorum. Her defasında otoriter eğilimlerle, ayrımcı eğilimlerle cinsiyetçi eğilimler birbiriyle ilişkili çıkıyor, yüksek korelasyon gösteriyor.

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Adnan Gümüş’ün yazısı