Adnan Gümüş: AKP her tür normu kendi işine geldiği kadar kullanıyor

AKP döneminde, eğitimde özelleştirmeleri bile savunan Memur-Sen’in üye sayısı 42 binlerden 1 milyonlara çıkıyor. Kamu-Sen’in üye sayısı 329 bin iken 394 bin oluyor. AKP döneminde hemen tüm devlet daireleri ve okul müdürlüklerine Memur-Sen üyeleri atanmış bulunuyor. Başkanları AKP milletvekilleriyle ödüllendiriliyor. Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyeliğine de atanmış bulunuyor.

AKP ve ne yazık ki İslami kesimler dine dayandırılmayan her tür normu ve yapılanmayı, ancak kendi işlerine geldiği kadar kullanıyor; liyakate, temel hak ve özgürlüklere, anayasa veya yasalara ve demokratik değerlere bir saygısı bulunmuyor. Din devleti (şeriat ve padişahlık) dışındaki devlet anlayışı da araçsal demokrasi ve sendika söylemi de. Samimiyetsiz ikiyüzlü bir söylem kalıyor geriye, kendi işime gelirse doğru, işime gelmezse yanlış anlayışı hakim oluyor.

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Adnan Gümüş’ün yazısı