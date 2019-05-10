Adnan Gümüş: 23 Haziran liberal devirme yakın gibi gözüküyor

23 Haziran; dışta kalan bütün grupların bir oydaşmasına doğru evrilmektedir. Yarım yamalak da olsa orta ve üst burjuvazinin de bir yasa arayışına doğru evrilmektedir.

İktidarın kendi çıkardığı yasalara bile uymadığı kanaati artık genel bir kabule dönüşmektedir. İktidar hemen tüm meşruiyet araçlarını pervasızca harcamıştır.

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AKP’nin bazı tekke tarikatlarla dirsek teması ile, sosyal yardım ağları ve çıkar bağları ile sınırlı, MHP’nin çıkar beklentileri ile sınırlı koalisyonu dışında kim varsa “öbür tarafta oydaşma” eğilimine girmiş bulunuyor.

23 Haziran bir dönemin toptan tasfiyesine, bir devrime, liberal devirme yakın gibi gözüküyor.

Adnan Gümüş’ün yazısı