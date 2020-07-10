Adliyeye alınmayan baro başkanları: Burası kimsenin çiftliği değil

Ankara Adliyesi’ne savcılık talimatıyla alınmamalarına tepki gösteren Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, “Burası bizim evimiz, kimsenin tapulu malı da çiftliği de değil. Ankara Barosu’na ayrılmış alana sokmamakta kimsenin cesaret edebileceği bir şey değil” dedi.

Fotoğraf: MA

MA’nın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ‘çoklu baro‘ tasarısına karşı Kuğulu Park’taki eylemlerini Ankara Adliyesi önüne taşıyan baro başkanları ve avukatların adliyeye girişine izin verilmedi.

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Ankara cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Ankara Adliyesi’ne alınmayan baro başkanları ve Ankara yönetim kurulu duruma tepki gösterdi.

Baro başkanları daha sonra adliye içerisine girdi.

‘Adliyeye alınmaması için talimat verecek cüret var’

Ankara Adliyesi içerisine giren baro başkanları ve yönetim kurulu üyeleri girişte bulunan turnikeler önünde basın açıklaması yaptı.

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Baro başkanları adına konuşan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan şunları söyledi: “Ankara’nın girişinde içeriye sokulmayan baro başkanları bugün bizzat Ankara cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla kendi evimize, kendi adliyemizin içerisindeki baromuza tahsis edilmiş alana, odamıza alınmak istenmedik. Buna ilişkin talimat verilmesi derecesinde bir cüretten bahsediyoruz, düşünebiliyor musunuz?”

‘Burası kimsenin çiftliği değil’

“Baro başkanları Adliye içerisinde Ankara Barosu’na ayrılan alanda bir kahve, bir çay içmek için geldiklerinde Adliye’ye sokulmak istenmiyor” diyen Sağkan şöyle devam etti: “15 gündür Ankara’da çeşitli engellemelerle karşılaştık ama bu başka bir şey. Bu çok farklıydı. Burası bizim evimiz, kimsenin tapulu malı değil. Çiftliği de değil. Burada avukatlık kanuna göre Ankara Barosu’na ayrılmış alana sokmamakta kimsenin cesaret edebileceği bir şey değil.”

‘Kendi evimize gireriz de otururuz da’

Yapılan uygulamaya ilişkin yasal yollara başvuracaklarını kaydeden Sağkan, şu ifadeleri kullandı: “Buradan bu ayıbı yapan adına baro başkanlarında özür diliyorum. Emri verenler ve uygulayanlarla ilgili başvuru yapıp, takip edeceğiz. Hukuk ve bağımsız savunma adına takip edeceğiz. Bize hiçbir şey lütfedilemez. Biz kendi evimize gireriz, otururuz da o yüzden şimdide çıkıyoruz.”

Açıklama ardından baro başkanları Adliye binasından yapılan uygulamayı alkışlarla protesto ederek, ayrıldı.