Adliyede ‘corona’ önlemi: Hakim ve savcılar nöbetleşe çalışacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemleri anlattı.
Çin’de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle dünya çapında 15 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 350 bine yakın insan hasta olmuştu. Türkiye’de ise 30 kişi ölmüş, 1236 vaka tespit edilmişti.
Basın toplantısı düzenleyen adalet bakanı, cezaevinde virüs vakasına rastlanmadığını söylerken, önlemleri şu sözlerle anlattı:
*Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi.
*Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.
*Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek.
*Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur.