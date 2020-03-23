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Yaramazlara biraz batar!

Adliyede ‘corona’ önlemi: Hakim ve savcılar nöbetleşe çalışacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemleri anlattı.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle dünya çapında 15 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 350 bine yakın insan hasta olmuştu. Türkiye’de ise 30 kişi ölmüş, 1236 vaka tespit edilmişti.

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Basın toplantısı düzenleyen adalet bakanı, cezaevinde virüs vakasına rastlanmadığını söylerken, önlemleri şu sözlerle anlattı:

*Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi.

*Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.

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*Noterlikler artık dönüşümlü hizmet verecek.

*Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur.

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