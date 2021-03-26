Adliye önündeki ‘Boğaziçi açıklaması’na müdahale: En az 40 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün gözaltına alınan 12 öğrenci için Çağlayan adliyesinin önünde bir araya gelenlerden en az 40’ı gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler, okulda bir araya gelerek eylem yapıyor.

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Öğrenciler dün de okulun Hisarüstü yerleşkesinde bir araya gelmişti ancak 12’si gözaltına alınmıştı.

Çağlayan Adliyesi önünde arkadaşları için toplanan öğrencilere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var! pic.twitter.com/DJaOGmQJrk — Yol TV (@YolTV) March 26, 2021

Gözaltıların adliyeye götürülmesi nedeniyle çok sayıda öğrenci de adliye önünde bugün basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izin vermedi.

Boğaziçi Dayanışması, en az 40 kişinin gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildiğini duyurdu.