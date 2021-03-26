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Yaramazlara biraz batar!

Adliye önündeki ‘Boğaziçi açıklaması’na müdahale: En az 40 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün gözaltına alınan 12 öğrenci için Çağlayan adliyesinin önünde bir araya gelenlerden en az 40’ı gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler, okulda bir araya gelerek eylem yapıyor.

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Öğrenciler dün de okulun Hisarüstü yerleşkesinde bir araya gelmişti ancak 12’si gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların adliyeye götürülmesi nedeniyle çok sayıda öğrenci de adliye önünde bugün basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izin vermedi.

Boğaziçi Dayanışması, en az 40 kişinin gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildiğini duyurdu.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde 12 öğrenci gözaltına alındı

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Özür dilemenin ayıp olmadığını da babamdan öğrendim ben, hem de tavsiyeyle değil, bizzat şahit olarak. Özür dilemek ayıplanacak bir şey değil, meziyetti medeni bir insan için.

İstanbul Sözleşmesi’nin ‘yük’ü

Eğer bir yük varsa ortada, budur işte. Kendi ölmüşlerinden dahi utanmadan, bu riya üzerine oturttuğu kendi ikbali için hâlâ “Örfümüz… kültürümüz…” diyebilenlere karşı o dünyayı belki de zıplayarak yerinden oynatacaklar için sessizliği bozma iradesi.