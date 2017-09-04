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Adli yıl açılışına ‘dinleyici’ olarak davet edilen Feyzioğlu: Alkışlamak için gitmeyiz

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘dinleyici’ olarak davet edildiği adli yıl açılış töreni için “Sırf alkışlamak için gitmeyiz” dedi.

‘Yargıtay siyasi iktidarın dediğini yapmayı tercih etti’

TBB’den yapılan açıklamaya göre, üç yıl öncesine kadar adli yıl açılışlarında yargının sorunlarının, devleti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar önünde konuşulduğunu hatırlatan Feyzioğlu şunları söyledi: “Söylediklerimizin doğruluğundan rahatsız olanlar, sudan bahanelerle bu konuşmanın dayanağı olan kanun maddesini değiştirdiler. Yine de kanunda açık hüküm olmasa da uygulama devam edebilirdi. Ancak Yargıtay siyasi iktidarın dediğini yapmayı tercih etmiştir. Bizi Adli Yıl açılışına konuşmacı olarak değil, dinleyici olarak davet etmiştir. Anlaşılan kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine dinleyecekler.”

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‘Sırf alkışlamak için gitmeyiz’

“Biz gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz” diyen TBB başkanı, Yargıtay’dan da ‘kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yaparak geleneği yeniden başlatmasını’ talep etti.

Erdoğan ayakta alkışlanmıştı

Adli yıl açılış töreni geçen yıl ilk kez ‘Ak Saray’da gerçekleştirilmişti.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salona Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le aynı anda girmiş, yargı üyeleri ikiliyi ayakta alkışlamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı bağımsızlığına gölge düşeceği gerekçesiyle ‘Ak Saray’daki törene katılmamıştı.

Üç yıl önceki gerginlik

10 Mayıs 2014 tarihinde Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Feyzioğlu, o dönem başbakan olan Erdoğan’ın tepkisiyle karşılaşmıştı.

(Fotoğraf: DHA)

Feyzioğlu, konuşmasını “Yanlış konuşuyorsun” diyerek bölen Erdoğan’a “Neyi yanlış konuşuyorum sayın başbakanım?” diye sormuş, bunun üzerine Erdoğan “Böyle bir edepsizlik olmaz ki” diye tepki göstermişti.

Konuşmasına devam eden Feyzioğlu, Erdoğan’ın bu sözleri üzerine kürsüden, “Edepsizlik yapan ben değilim sayın başbakan” demişti.

Konuşma metnini okumaya devam eden Feyzioğlu, konuşmasının sonunda “Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam sayın Başbakan. Çok yapıcı bir konuşmaydı” demiş, Feyzioğlu’nun bu sözleri üzerine ayağa kalkan Erdoğan, “Yasal hakkı da yok, ama maalesef biz tüzükle böyle bir şeye söz veriyoruz” diyerek tepkisine devam etmişti.

“Tamemen siyasi bir konuşma yapılıyor ya böyle bir şey olabilir mi?” diyen Erdoğan’ı dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sakinleştirmeye çalışmış ancak Erdoğan, bu sözlerinin ardından salonu terk etmişti.

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