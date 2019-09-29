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Yaramazlara biraz batar!

Adli Tıp verileri: Günde üç kişiye cinsel şiddet muayenesi yapılıyor

CHP’nin açıkladığı cinsel şiddet raporuna göre geçen yıl en az 1624 çocuk istismarı vakası kayıtlara geçti.

Grafikler: Diken

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı ‘Cinsel şiddetin kara bilançosu (2013-2018)’ başlıklı rapor bugün basınla paylaşıldı.

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Adli Tıp Kurumu’nun verilerine dayanan rapora göre geçen yıl cinsel şiddete uğradığına dair şikayet sonucu 1624 kişiye muayene yapıldı. Bu kişilerden 583’ü çocuktu. Bu da günde ortalama üç kişinin bu nedenle muayene edildiği anlamına geliyor.

Son altı yıldaki muayene sayısı ise 7 bin 347 olarak kayda geçti. Bu sayının yüzde 24’üne denk gelen 1779’unu ise çocuklar oluşturdu. 

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