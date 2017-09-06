Adli Tıp raporu: Tekmeli saldırıya uğrayan Terzi’nin yaşamı tehlikeye sokulmadı

Şort giydiği gerekçesiyle İstanbul’da belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu’nun saldırısına uğrayan Ayşegül Terzi’ye ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi.

Çakıroğlu’nun ‘inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam iki yıl yedi aydan dokuz yıl dört aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme saldırganın akli dengesinin tespiti için Adli Tıp’tan rapor talep etmiş, raporda Çakıroğlu’nun akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmişti.

Çakıroğlu’nun tutuklanma talebini reddeden mahkeme, saldırganın akli dengesinin yerinde olduğunu söyleyen Adli Tıp raporuna yönelik itirazı da kabul etmemişti.

‘Yaşamını tehlikeye sokan bir durum yok’

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, saldırının Terzi’de yumuşak doku travması ve akut stres bozukluğuna neden olduğu ancak bunun Terzi’nin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı tespitine yer verildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüz sınırları içerisinde cilt bütünlüğünü bozan travmatik lezyon tarif edilemediğinden yüzde sabit iz tespitinin yapılamadığı, organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği oy birliği ile mütalaa olunur.”

Çakıroğlu’nun ‘yılan hikayesi’ne dönen yargılama süreci

Çakıroğlu, İstanbul’da hemşirelik yapan Terzi’ye evine gitmek için bindiği otobüste “Şort giyenler ölmeli” dediğini, sonra da tekmeyle saldırdığını anlatmış, olay kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çekince, 35 yaşındaki özel güvenlikçi Çakıroğlu gözaltına alınmıştı.

Çakıroğlu, adliyeye sevk edilirken “Giydiği şort ortama uygun değildi. Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım” demesine karşın mahkemece serbest bırakılmıştı.

Daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan Çakıroğlu, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ancak Çakıroğlu dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın daha ilk duruşmasında tahliye edilmiş, başsavcılığın itirazının ardından da yeniden yakalanıp tutuklanmıştı.

Çakıroğlu’nun, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Ümraniye belediye başkanlığı için aday adayı da olan avukatı Şemsi Dak, dün Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçeyle müvekkilinin serbest bırakılmasını istemişti.

Çakıroğlu, tüm bu süreçlerin ardından bir kez daha tahliye edilmişti.