Adli tıp: Rabia Naz’ın tırnağındaki erkek DNA’sı babası ve kardeşiyle uyumlu

Geçen yıl Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın (11), otopsi raporunda rastlanılan sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin inceleme sonucu, Adli Tıp tarafından açıklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğu belirtildi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

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Başta Rabia Naz olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun üyeleri 7 Kasım’da Eynesil’e gelerek, incelemelerde bulundu. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı tespit edildiği ortaya çıktı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın DNA örneği vermekten kaçındığını açıklamış, bunun üzerine Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle 12 Kasım’da Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun 20 Kasım 2019 tarihli raporunda, Rabia Naz Vatan’ın otopsi raporunda tespit edilen sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili ile uyumlu olduğu açıklandı. Raporda, anne Atika Vatan’ın ise DNA profiline rastlanılmadığı belirtildi. Raporda ayrıca; Rabia Naz Vatan’a ait olan mavi renkli kolsuz yelekten alınan bir adet örnekten elde edilen karışık otozomal DNA profilinin kardeşi Yaşar Mert Vatan’a ait otozomal DNA profili içerdiği ancak babası ve annesine ait DNA profili ise içermediği tespit edildi.

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Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda, sol el tırnağında erkek DNA’sı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, şöyle dendi: “Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sağ el üç adet tırnak örneği ve sol el bir adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan’a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek, birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan’a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi.”