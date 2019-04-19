Adli Tıp: Rabia Naz’ın çatıdan düşmüş olması mümkün

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili savcılığa ilettiği raporunda ‘vücudunda meydana gelen yaralanmaların çatıdan düşmeyle mümkün olduğu’ söylendi.

Fotoğraf: DHA

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının iddia edildiği gibi intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek, kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü öne sürüyor.

Son olarak, AKP’li Canikli, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu da Canikli’nin talebiyle aynı saatlerde Rabia Naz Vatan’la ilgili raporunu savcılığa iletti.

BBC Türkçe’den Berza Şimşek’in haberine göre İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporunun sonuç bölümünde, ‘çocuğun ölümünün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu’ kaydedildi.

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Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç, “Rapordaki, ölümün yüksekten düşmeye bağlı olabileceği yönündeki kabulü asla kabul etmiyorum” dedi.

Kılıç, ölümün bir cinayet olduğunu ve cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Avukat AKP’li Canikli’nin bugünkü Meclis araştırma önergesine dikkat çekerek, “Önergenin Adli Tıp Kurumu raporunun geldiği gün verilmesi bir tesadüf mü” diye konuştu.