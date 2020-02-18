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Yaramazlara biraz batar!

Adli Tıp Kadirova’nın AKP’li vekilin evinde ölümünü, intihar olarak değerlendirdi

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evindeki şüpheli ölümünü intihar olarak değerlendirdi. İlgili rapor savcılığa gönderildi.

Savcılık Kadirova’nın kesin ölüm sebebinin açığa çıkması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istemişti.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Adli Tıp, Kadirova’nın ölümüne ilişkin raporunu geçen hafta tamamlayarak, savcılığa gönderdi.

Raporda Kadirova’nın ‘bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santimetre üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünü’ ve ‘olayın intihar olduğunun değerlendirildiği’ bilgisine yer verildi. 

23 yaşındaki Kadirova Yaklaşık bir yıldır AKP milletvekili Şirin Ünal’ın Çankaya’daki evinde bakıcı olarak çalışıyordu. Genç kadın 23 Eylül 2019’da Ünal’ın evinde yaşamını yitirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kadirova’nın, Ünal’ın silahıyla intihar ettiğini açıklamış, yakın bir arkadaşı ise genç kadının kendisine milletvekili Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını belirtmişti.

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