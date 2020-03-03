Adli tıp ‘İstismar ile ölüm arasında bağ yok’ dedi, aile itiraz etti

İzmir’de cinsel istismar mağduru bir çocuğun duruşmadan önce kalp krizi geçirerek hayatın kaybetmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, iki olay arasında bağ bulunamadı.

Bornova ilçesinde dokuz yaşındaki Y.K.’nın, arkadaşının dedesi 56 yaşındaki T.Ç. tarafından Temmuz 2016’da istismar edildiği öne sürülmüştü. T.Ç.’nin tutuksuz yargılandığı davanın 23 Kasım 2016’daki ilk duruşmasından iki gün önce Y.K. kalp krizi geçirerek ölmüştü. Bunun ardından, istismar haricinde T.Ç. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle ikinci dava açılmıştı.

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Rapor, ‘Bağ yok’ dedi

‘Cinsel istismar’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından yapılan yargılama İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’ndan beklenen otopsi raporu 28 Şubat günü dava dosyasına ulaştı.

Raporda Y.K’nin ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu, uğradığı cinsel istismar olayıyla ölümü arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.

Çocuğun ailesinden itiraz

Ancak ailenin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, çocuğa Behçet Uz Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü tarafından ‘post travmatik stres bozukluğu’ teşhisi konulduğunu, ilaç tedavisine de başlandığını belirterek rapora itiraz etti.

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Polat, itiraz dilekçesinde, şunları kaydetti: “Hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP) (kalp krizi) çok yaygın bir rahatsızlık olup, her yaştan insanı, erkekleri ve kadınları eşit şekilde etkiler. Genç sporcular dahil, genç insanlarda ani kalp durmasının yaygın bir nedenidir. Küçük Y.’nin olay tarihinde henüz dokuz yaşında olması ve ölümünden birkaç ay öncesinde travmatik bir olay yaşayarak cinsel istismara maruz kalması, adli rapora göre zaten mevcut olan rahatsızlığını tetiklemiş. Müvekkil, davanın ilk duruşmasından birkaç gün önce, yoğun bir stres altına girmiş, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamışken duruşmaya çıkıp olayı anlatacak olmasından olumsuz etkilenmiştir. Müvekkilimin duruşma öncesi yaşadığı stres ve travma ile birlikte istismarcısı ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle mevcut olan rahatsızlığı nüksederek kalp krizi geçirmesine sebebiyet vermiştir. Fakat söz konusu raporda bu ihtimalden ve müvekkilimin kalp rahatsızlığının ne zaman ve hangi durumlarda ortaya çıkabileceği hususlarından hiç bahsedilmemiştir.”