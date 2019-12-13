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Adli Tıp: Fatih’teki dört kardeş siyanür zehirlenmesinden öldü

Adli Tıp Kurumu, İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan dört kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Molla Gürani Mahallesi’ndeki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında ‘Dikkat siyanür var’ yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş, ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında dört kardeş de ölü bulunmuştu.

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Dört kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Raporda kardeşlerden birinin diğerlerini zehirlemiş olma ihtimaline ilişkin bilgi verilmedi.

Kardeşlerin cenazesi 11 Kasım günü Kozlu Mezarlığı’na defnedilmişti.

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