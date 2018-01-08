Adıyaman’da sekizinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’da dış cephe boyası yaparken sekizince kattan düşen işçi hayatını kaybetti.
İşçilerden 40 yaşındaki Serdar Pala ve 30 yaşındaki Yakup Çevik, bugün öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi’nde yapımı tamamlanan binanını dış cephesini boyuyordu.
İşçiler sekizinci kattayken boya yaparken üzerine çıktıkları platformun halatı koptu. Pala ve Çevik yere düşerek ağır yaralandı. İşçiler ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Serdar Pala hayatını kaybetti. Çevik’in hayati tehlikesi sürüyor.