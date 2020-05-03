Adıyaman’da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Besni’de doğa fotoğrafçılığı yapan Musa Gürbüz, ilçenin Fırat Havzası’nda dolaşırken bir mağara girişinde çizgili sırtlan fark etti.

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Sırtlanı görüntüleyen Musa Gürbüz, “Bölgede sırtlan varlığından bahsedilince arkadaşlarımla dolaşmaya çıktık. Arazide dolaşırken sırtlanı fark ettik. Hayvana hem yem verdik hem de görüntülerini çektik” dedi.

Gürbüz, sırtlanı iki metre yakınına kadar giderek fotoğrafladığını ve bu sırada hayvanın uysal davrandığını kaydetti.