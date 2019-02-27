Adıyaman’da iş cinayeti: İş makinesi ile mermer arasına sıkıştı

Adıyaman’da, mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Kaş köyünde bulunan özel bir mermer ocağı şantiyesinde meydana geldi.

Reklam

Şantiye şefi olarak çalışan Ramazan Şekerli, manevra yaparken kendisini fark etmeyen iş makinesi ile mermer kütlesi arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Reklam

Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen Şekerli, hayatını kaybetti.

Şekerli’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, şantiyede iş makinesini kullanan ismi öğrenilemeyen operatör jandarma tarafından gözaltına alındı.