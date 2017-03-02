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Adıyaman’da en büyüğü 5.8 şiddetinde dört deprem: Can kaybı yok, beş kişi hafif yaralı

 

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, en büyüğü 5.8 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremlerde, beş kişi hafif yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü 5.8 büyüklüğündeki depremin saatini 14.07 olarak kaydetti.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adıyaman’ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Batman’da hissedildi.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Samsat’ta çok sayıda evin hasar gördüğünü, ilçe merkezinde bazı evlerin yıkıldığını ancak can kaybının yaşanmadığını söyledi.

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