Adıyaman’da bulunan mozaikte ‘Kutsal bir kilise bu topraklarda yükseldi’ yazıyormuş

Adıyaman’da bulunan erken Roma dönemine ait mozaiğin üzerindeki yazının anlamı çözüldü.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde kısa süre aralıklarla Roma dönemine ait mozaikler bulunmuştu.

Yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen mozaiğin erken Roma döneminden kaldığı anlaşılmıştı.

Besni’de bulunan mozaiğinse Doğu Roma döneminden kalma olduğu ve yine 1500 yıllık olduğu bilgisi verilmişti. Mozaiğin hangi yapının parçası olduğu ya da üzerinde ne yazdığı konusundaysa açıklama yapılmamıştı.

Habertürk’ten Melis İnce, mozaiğin üzerindeki yazının anlamını öğrenmek için Atina Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Konstantinos Kopanias ve Prof. Dr. Sophia Aneziri ile Türkiye’de sanat dergisi de çıkarmış olan arkeolog Nezih Başgelen’e ulaştı.

Prof. Dr. Kopanias, ilk görüşte mozaiğin Bizans dönemine ait Grek yazıtı olduğunu, muhtemelen beşinci yüzyıldan kaldığını ancak yazıtları çözme işini bu alanda uzman olan Prof. Dr. Sophia Aneziri’nin yapabileceğini aktardı.

‘Kutsal bir kilise bu topraklarda yükseldi’

Grek yazıtlar alanında uzman olan Atina Üniversitesi Öğretim Üyesi Aneziri mozaikte, “Bu en kutsal günlerde ve Aziz Marana huzurunda, kutsal bir kilise bu topraklarda yükseldi. Aziz Marana’nın gayretleriyle” yazdığını söyledi.

Aneziri, yazıda adı geçen Marana’yı bölgenin yerli piskoposu olduğunu ve yazıtın da Marana tarafından, burada kutsal bir mekanın bulunduğunu ortaya koymak amacıyla yazıldığını söyledi.

Arkeolog Nezih Başgelen ise yazıtların beşinci yüzyılda Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Jüstinyen (MS 482-565) döneminden kaldığını ve dini bir mani olabileceği yorumunu yaptı.

Başgelen şunları söyledi: “Yazıt bir kilisenin tavanı, tabanı ya da duvarında yer alıyor. Komagene Krallığı’nın bölgede hüküm sürmeye başlamasının ardından Adıyaman bölgesi önem kazanmış. Daha sonra bölge Romalılar tarafından işgal edilmiş. Art arda bulunan mozaikler bunun kanıtı zaten. Son bulunan mozaik, Jüstinyen döneminde Maranas adlı bir kişi tarafından yazılmış.”