Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’da 70 milyon yıllık Gastropod fosili bulundu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, yaklaşık 70 milyon yıllık olduğu bildirilen Gastropod (karından bacaklı) fosili bulundu.

Fotoğraf: AA

İlçeye bağlı Şahkolu Köyü’nde bir çoban, bir kaya üzerinde kabartmaya benzeyen bir şekil gördü.

Reklam

Köylülerin ihbarı üzerine incelemede bulunan müze müdürlüğü yetkilileri, kabartmanın fotoğrafını çekerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan’a gönderdi.

Kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan Gastropod nesline ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi.

Müze müdürü Mehmet Alkan, fosilin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, yedi santimetre genişliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yaptığımız araştırmalar sonucunda ise bu fosilin yaklaşık 70 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlıyoruz.”

Reklam

SON HABERLER

Grev haktır…

Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyen eylemin, eylem niteliği ve eylemciye yararı yok…

Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm

Hem Erdoğan’ın ve onun siyaset anlayışının ülkede yarattığı tahribattan şikayet edip hem de bu siyaset anlayışının asıl kurucu lideri, Erdoğan’ın da hocası olan Erbakan’a övgüler düzmek bana göre hem samimiyet sorunu taşıyor hem de ülkedeki asıl sorunun görülmesini engelliyor.

Doğalgaza yüzde bir zam

Doğalgazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde bir zam yapıldı.