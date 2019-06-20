Adıyaman’da 70 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir sebeple öldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde merada otlayan 70 küçükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle öldü.

Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde, küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya götüren Abuzer İnan, hayvanların otladığı esnada keçilerden birinin yere düştüğünü gördü. İnan sürünün arasına girdiğinde diğer keçilerin de hareketsizce yerde yattığını farketti. İnan’ın haber vermesiyle meraya incelemeye gelen veteriner hekimleri ölen 70 keçi üzerinde inceleme yaptı.

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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de yaptıkları incelemeler sonrasında, 70 küçükbaş kazılan çukurlara ilaçlanarak gömüldü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların ölüm nedenlerini belirlemek için çalışmaları başlattı.