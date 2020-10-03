Adıyaman’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Adıyaman’da Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü gruba belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Fotoğraf: DHA

Valilik, Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni kararı şu açıklamayla duyurdu: “65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 6 Ekim Salı günü itibarıyla 08:00-10:00 ve 16:00-20:00 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir.”

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Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacak.