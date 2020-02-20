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Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’da 58 öğrenci, öğle yemeği sonrasında mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Eskitaş köyü İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 58 öğrenci, öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine bilgi verdi.

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Öğretmenler durumu okul idaresiyle paylaştı. Okula giden sağlık görevlileri zehirlenme belirtisi gösteren öğrencileri Göçeri ve Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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