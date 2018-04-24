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Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’da 5.1’lik deprem: 13 yaralı ve maddi hasar var

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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sabah saat 03.34’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9.17 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı ilk belirlemelere göre birçok eve hasar verdi, 13 kişi yaralandı. Deprem çevre iller Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya’da da hissedildi. Depremin ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. Uzmanlar artçı sarsıntıların devam edebileceği ve 4.1 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini söyledi.

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Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, deprem nedeniyle ilçe genelinde önemli bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

Samsat’ta 2 Mart 2017’de meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde de can kaybı olmazken 1500’e yakın binada hasar oluşmuştu.

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