Adını taşıyan vakfın parasını seçim kampanyasında kullanan Trump derneklere 2 milyon dolar ödeyecek

ABD’nin New York kentinde mahkeme, Başkan Donald Trump’ın, 2018’de kaptılan, kendi adını taşıyan vakfın parasını 2016’daki seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar (11.5 milyon lira) ödemesini kararlaştırdı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Trump’ın, Donald J Trump Vakfı’nın parasını usulsüz olarak kullandığına hükmeden hakim, 2 milyon doların başkanın ilişkisi olmayan sekiz dernek arasında paylaştırılmasını istedi.

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“Bu para vakıf hala faaliyette olsaydı oraya ait olacaktı. Bay Trump’ın bizzat kendisinin ödeme yapmasını istiyorum” diyen hakim, Trump’ın ve çocuklarının yönetiminde olduğu sivil toplum kuruluşlarının siyasete bulaşmaması gerektiğinin de altını çizdi.