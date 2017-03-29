Adını taşıyan havalimanındaki ‘tartışmalı’ büstü, Ronaldo’yu ‘güldürdü’

Portekiz’in Madeira Özerk Bölgesi’ndeki Funchal havalimanına dört kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo’nun ismi verildi.

Ronaldo’nun şerefine, ünlü futbolcunun yetiştiği bölgenin havalimanı bundan sonra ‘Aeroporto Cristiano Ronaldo’ olarak anılacak.

Portekiz’in Ronaldo’nun şerefine attığı adım kadar, havalimanına yapılan ünlü futbolcunun büstü de konuşulacağa benziyor. Törende büstü Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa açtı.

O an törene sevgilisi Georgina Rodriguez ve annesi Maria ile katılan Ronaldo gibi izleyenlerde de şaşkınlık yarattı. Çünkü büst, Ronaldo’ya pek de benzemiyordu.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası’nda kaptanı olduğu takımıyla ülkesine kupayı götüren Ronaldo’nun büstünün kendisine pek benzemediğini uluslararası haber ajansları da ‘tartışmalı benzerlik’ diyerek vurguladı.

Ancak Ronaldo’nun törende yine de keyfinin yerinde olduğu görüldü.