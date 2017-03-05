Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde taraftar grupları arasında yaşanabilecek şiddet olaylarının önüne nasıl geçilebileceğine dair tartışmalar sürerken, nasyonalist parti LDPR’li vekil Igor Lebedev aykırı bir çözüm yolunu gündeme getirdi.

Holiganizmin legalleştirilerek Rusça’da ‘kavga’ anlamına gelen ‘draka’ adı altında bir spor dalına dönüştürülmesini öneren Lebedev, “Rusya yeni bir sporun öncüsü olabilir” dedi.

Lebedev’in kurallarını da açıkladığı ‘draka’da, taraftarların önceden belirlenen yer ve saatte 20’şer kişilik gruplarla ‘silahsız’ olarak kavga etmeleri öngörülüyor. Rusya’da halen bazı taraftar grupları benzer kurallarla karşı karşıya geliyor.