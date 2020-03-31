‘Adın cinayete karıştı’ denip 250 bin liralık altını alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki D.M., telefonda kendisini savcı olarak tanıtan ve “Adın cinayete karıştı” diyen dolandırıcıya, 250 bin lira değerindeki altınlarını verdi. Dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Eski Hisar Mahallesi’nde kızıyla birlikte yaşayan D.M.’yi dün sabah arayan bir kişi, adının karıştığı cinayette öldürülen kişinin altınlarının çalındığını söyledi. Evde altın olup olmadığını soran ve D.M.’nin altınları olduğunu öğrenen dolandırıcı, “Eve göndereceğim kişiye altınları teslim et” dedi. Kısa süre sonra eve, maske takarak giden dolandırıcı, D.M.’nin verdiği aralarında beşi bir yerde, Cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın ile çok sayıda bilezik bulunan 250 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtı.

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Akşam saatlerinde altınlarını sormak için savcı zannettiği dolandırıcıyı arayıp ulaşamayan D.M., dolandırıldığını anladı. D.M.’nin durumu anlattığı oğlu Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Eve giden polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

D.M. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arayan kişi savcı olduğunu ve adımın Manavgat’ta işlenen bir cinayete karıştığını, kimliğimin orada bulunduğunu söyledi. Cinayeti işleyenlerin, öldürdükleri kişinin altınlarını alıp kaçtığını söyledi. Evimde altın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim. Evdeki altınlarla, çalınan altınları karşılaştıracaklarını söyledi. Eve gelecek kişiye altınları vermemi istedi. Altınların diğer evimde olduğunu söyledim. Saat 13:00 sıralarında diğer eve gittim. Bir süre sonra kapı çaldı. Gelen kişi daha önce söylenen parolayı söyledi. İçeri girdikten sonra masanın üzerindeki altınların cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Sonra da benden torba istedi. Altınları kendi elimle teslim ettim.”