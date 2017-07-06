‘Adımı söyle, dürümleri al gel’: ‘Çiğköfte mafyası’na 15 yıl hapis istendi

İstanbul’da bir dükkandan haraç ve zorla çiğköfte almakla suçlanan şüpheliye 15 yıl hapis cezası istendi.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre şüpheli R.T., Küçükçekmece ilçesindeki M.İ.’ye ait çiğköfte dükkanına Önder isimli bir kişiyle gitti.

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Açık ismi tespit edilemeyen Önder, dükkan sahibine “Bize bedava çiğ köfte vereceksin, buranın haracını biz yeriz, buralar bizden sorulur” dedi. Önder, bu tehdidinden sonra R.T.’yle birlikte para ödemeden çiğköfte yedi.

Bu durum birkaç kez tekrar etti, 15 Mayıs’ta da şüpheli ve arkadaşı dükkana giderek iki dürüm ve iki ayran sipariş etti. Ancak dükkan sahibi para istedi.

Şüpheli ve arkadaşının “Bize çiğköfte vereceksin, buranın haracını biz keseriz” demesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Dükkandan ayrılan kişilerin daha sonra tekrar gelerek “Dürümleri bize vereceksin, ben boş değilim” tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine şüpheli R.T. olay yerinde esnaf tarafından yakalanarak dövüldü, Önder ise kaçtı.

‘Çiğköfteleri al gel’

Şüpheli savunmasınada, arkadaşı Önder’le birkaç defa çiğköfteciye gittiğini, kendisinin kapının önünde beklediğini, arkadaşının içeri girdiğini ve bir süre sonra kendisine “Benim adımı söyle çiğköfteleri al gel” dediği söyledi.

Önder’in bir köşede beklerken, kendisi çiğköfteleri alamayınca arkadaşının gelerek, “Benim size ne borcum var?” dediğini ve dükkan sahibinin borçlarının olmadığını söylediğini savunan şüpheli, alkolün etkisiyle sinirlenip dükkan sahibine hakaret ettiğini ve borç miktarı olan 15 lirayı ödemek istediğini ancak dükkan sahibinin tanımadığı iki kişiyle kendisini darbettiğini anlattı.

15 yıl talebi

İddianamede, şüpheli ve arkadaşının işyerine giderek, hayata, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebilecekleri ifade edilerek, şüphelinin ‘yağma’ suçunu işlediği konusunda yeterli delil ve şüphe bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Bakırköy ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.