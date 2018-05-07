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Yaramazlara biraz batar!

Adım adım: YSK ve ‘e-devlet’ üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

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24 Haziran’daki seçim için muhtarlıklarda askıya çıkan listeler ve internet üzerinden seçmen kayıt sorgulama süreci devam ediyor. Seçmen kayıtlarının son sorgu tarihi olan 12 Mayıs’a kadar itiraz edilebilecek.

22 Mayıs’ta ise seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanma yerleri açıklanacak.

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Kayıtlar, internette hem Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sitesi hem de ‘e-devlet’ üzerinde yer alıyor.

BBC Türkçe’nin derlemesine göre, yurt içinde bulunan kaydınızı YSK’dan kontrol etmek için şu adımlar izleniyor.

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Buraya tıklayın,

Sorgulamayı yeni kimlikle mi, yoksa eskisiyle mi yapacağınızı seçin,

Nüfusa kayıtlı olduğunu il, TC kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra numarası ve resimde gösterilen güvenlik kodunu girin.

Seçmen kaydınıza ulaşmak için bilgilerin tamamını eksiksiz girmeniz gerekiyor.

Bilgilerin tamamını girdikten sonra karşınıza açılacak sayfada kaydınızın nerede olduğu bilgisi yer alıyor.

Yurt dışı seçmen kaydını sorgulamak için de aynı bilgilerin girilmesi ancak bu adreste yer alan formun kullanılması gerekiyor.

Seçmen kayıtlarına e-devlet üzerinden de buradaki adrese gidilerek ve kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra ulaşılabiliyor.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 22 Mayıs Salı günü tamamlanacak.

Bu tarihte seçmenlerin oy kullanacağı yerler de ‘ysk.gov.tr’ adresi üzerinden ilan edilecek.

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