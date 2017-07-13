Adım adım yedinci sezona: ‘Game of Thrones’un yeni sezonundan kareler

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un merakla beklenen yedinci sezonundan yeni fotoğraflar yayınlandı.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’, son iki sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Dizinin yedinci sezonunun Daenerys Targaryen’in Westeros’a varışı ve sonrasında yaşananlar etrafında şekillenmesi bekleniyor.

Bugüne kadarki bütün sezonları ilkbaharda yayınlanan dizinin yedinci sezonu ise 16 Temmuz tarihinde başlayacak. Altı sezonunda 10 bölüm olarak yayınlanan dizi, bu sezon yedi bölümle izleyiciyle buluşacak.

HBO, ‘Game of Thrones’un geçmiş evrenine ışık tutmak ve dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikayelerini anlatmak üzere devam niteliğinde dört farklı ‘spin-off’ dizisi yayınlayacağını duyurmuştu.