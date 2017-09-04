Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Adım adım yaklaşan ‘yabancı sınırlaması’na Twitter’dan: Göbekli futbolcu izlemek istemiyoruz

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürürlükteki yabancı futbolcu kuralını değiştireceğine dair haberler sosyal medyada da yankı buldu.

TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı.

Reklam

‘Perde’yi Dilmen açtı: İstiklal Marşı’nı bilen kaç kişi var?

Yabancı kuralına yüksek sesle ilk itiraz NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den gelmişti. Dilmen, 19 Ağustos’ta oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumlarken “Bugün sahada İstiklal Marşı’nı bilen kaç kişi vardı? Lig zıvanadan çıktı. Türkiye’den ebenin doğurduğu dört kişi sahada yok” demişti.

‘Dünya kadar para veriyoruz bunlara’

Başbakan Binali Yıldırım ise “Dünya kadar para veriyoruz bunlara… Bunun adı ‘Desinler ki ağanın fesi var!’” diyerek yabancı kuralını eleştirmişti.

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından milli takımın başına geçen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu da ‘yabancı serbestisi’nin A Milli Takım’ı olumsuz etkilediğini savunmuştu.

Habertürk: TFF harekete geçti

Habertürk gazetesi, tartışmalar üzerine TFF’nin yabancı kuralında değişikliğe gitmek için harekete geçtiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre geniş çaplı bir toplantı planlayan TFF, tüm futbol ailesinin konuyla ilgili görüşlerini alacak.

Yabancı kuralının değiştirilmesine karşı çıkan futbolseverler ise sosyal medyada kampanya başlattı.

Twitter’da Türkiye gündeminin zirvesine yerleşen #YabancıSınırınaHayır etiketiyle paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Share3
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

Akşam Postası / 4 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Eylül’deki ‘Adli Yıl’ açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı: “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde yargı kurumları da hayati bir önem taşımaktadır.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...