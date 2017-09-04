Adım adım yaklaşan ‘yabancı sınırlaması’na Twitter’dan: Göbekli futbolcu izlemek istemiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürürlükteki yabancı futbolcu kuralını değiştireceğine dair haberler sosyal medyada da yankı buldu.

TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı.

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‘Perde’yi Dilmen açtı: İstiklal Marşı’nı bilen kaç kişi var?

Yabancı kuralına yüksek sesle ilk itiraz NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den gelmişti. Dilmen, 19 Ağustos’ta oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumlarken “Bugün sahada İstiklal Marşı’nı bilen kaç kişi vardı? Lig zıvanadan çıktı. Türkiye’den ebenin doğurduğu dört kişi sahada yok” demişti.

‘Dünya kadar para veriyoruz bunlara’

Başbakan Binali Yıldırım ise “Dünya kadar para veriyoruz bunlara… Bunun adı ‘Desinler ki ağanın fesi var!’” diyerek yabancı kuralını eleştirmişti.

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından milli takımın başına geçen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu da ‘yabancı serbestisi’nin A Milli Takım’ı olumsuz etkilediğini savunmuştu.

Habertürk: TFF harekete geçti

Habertürk gazetesi, tartışmalar üzerine TFF’nin yabancı kuralında değişikliğe gitmek için harekete geçtiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre geniş çaplı bir toplantı planlayan TFF, tüm futbol ailesinin konuyla ilgili görüşlerini alacak.

Yabancı kuralının değiştirilmesine karşı çıkan futbolseverler ise sosyal medyada kampanya başlattı.

Twitter’da Türkiye gündeminin zirvesine yerleşen #YabancıSınırınaHayır etiketiyle paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Herşey mi yanlış olur bu Türk futbolunda..Topu görseler bomba zannedenler.ama Futbolun her bölümüne yerleşmişler..#YabancıSınırınaHayır — Evren TURHAN (@Evrturhan) 4 Eylül 2017

Olcan Adın = 4 Milyon € + Salih GOMİS = 2,5 Milyon € #YabancıSınırınaHayır pic.twitter.com/yvT1hiYidG — HürAslan (@HurAslan) 4 Eylül 2017

Herkesin izlemek istemediği Tarık Çamdal’ın maliyeti 4.5M €,

Herkesin bindirmelerini sevdiği Mariano’nun maliyeti 4M€#YabancıSınırınaHayır — Pops Emre-Bonsu🔥 (@EmreErgenekon) 4 Eylül 2017

Fiyatları şişirilmiş menejer itelemesi torpille futbolcu olmuş kazma adamlardan kurulu takımları izlemek istemiyoruz! #YabancıSınırınaHayır — Göztepe GK (@GoztepeGK) 4 Eylül 2017

Siyaset ne derse o olacak maalesef. #YabanciSinirinaHayir — Aşkın Ateş (@AskinAtes29) 4 Eylül 2017

5M€’ya Serdar Aziz değil,

5M€’ya Ozan Tufan değil, 600 bin €’ya Adriano’yu izlemek istiyoruz! pic.twitter.com/eM3uL7VOYa — Negredosporlu 🦅 (@Negredosporlu) 26 Mart 2017

Yabancı sınırına ben de karşıyım, 14 yabancı sınırı olması bence çok yanlış, sınır tamamen kalkmalı, hakeden oynamalı #YabancıSınırınaHayır — Semih Gulerer (@semihgulerer) 4 Eylül 2017

Kamunun tüm varlıklarını uluslararası şirketlere sattılar. Ama futbol takımlarımız milli değil(!)#YabancıSınırınaHAYIR pic.twitter.com/MDEIJhOgiQ — Tekyumruk (@Tekyumruk) 4 Eylül 2017

Çalışmadan, hak etmeden, sırf uyruğu yüzünden formayı sırtına geçirip milyon Euro’lar kazanan bedavacılar için #YabancıSınırınaHAYIR — Selman Öztürk (@SelmanOztrk) 4 Eylül 2017

Madem yabancılar bu kadar ülke futboluna zarar veriyor maçlarıda @beINSPORTS_TR dan alıp @trt ‘de yayınlasanıza , 💵💶?#YabancıSınırınaHAYIR — YİĞİT BAYDEMİR (@BaydemirYigit) 4 Eylül 2017

Takımı için savaşmayan, koşmayan ve yan gelip yatarak paraları kazanan Leşleri bu ligde izlemek istemiyoruz. #YabancıSınırınaHAYIR pic.twitter.com/REC84AnkvW — Ali Sami Yen Sokak (@ASYSokakOrg) 4 Eylül 2017

➡️Türk oyuncuların rekabetle gelişimi için,

➡️Avrupa’da adil mücadele için,

➡️Kulüpleri mali yükten kurtarmak için,#YabancıSınırınaHAYIR — Tek Yürek (@TekYurekcom) 4 Eylül 2017

İlerde bu “Adamları” örnek alıp boşuna çöp topçulara para saçılmaması için #YabancıSınırınaHAYIR de! pic.twitter.com/emmBZZkWCV — Ali Jean Çorakçı (@alijeancorakci) 4 Eylül 2017

Yabancı sınırını yeniden getirmek isteyenler ya futboldan anlamayanlar, ya da bu işten bir çıkarı olanlardır. #YabancıSınırınaHAYIR — Ali Gümen (@aligumen) 4 Eylül 2017

Mustafa Yumlunun müthiş mücadelesi gole engel olamadı . #YabancıSınırınaHAYIR pic.twitter.com/WJqBOXcShy — Pablo Bey (@Elpatronpablox) 4 Eylül 2017

Vasat, tembel yerli futbolcuların ve menajerlerinin cebi dolacak diye bizleri buna mahkum edemezler.

Hadi hep birlikte #YabancıSınırınaHAYIR — Tuğba Bozpınar (@tugbAbozpinar) 4 Eylül 2017

Çalışmayan şımarık yerli değil kaliteli çalışan mücadele eden yabancı izlemek istiyoruz! #YabancıSınırınaHAYIR pic.twitter.com/qkkTOVMFpV — Aslan Statistic (@AslanStats) 4 Eylül 2017